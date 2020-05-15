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برشلونة يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:33 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن هناك 4 لاعبين في طريقهم للرحيل عن برشلونة في خطوة من البلاوجرانا للتعاقد مع نجوم كبار.

وذكرت شبكة " راي" سبورت الإسبانية فإن الفريق الكتالوني مستعد للتخلي عن إيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي، لكي يحصل على خدمات بيانيتش لاعب وسط السيدة العجوز.

وأكدت الشبكة بأن برشلونة ، مستعد لإدخال لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال، والمدافع الشاب جان كلير توديبو، ضمن عملية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن برشلونة يرغب فى التعاقد مع ظهير يوفنتوس ماتيا دي تشيليو، لتدعيم الجبهة اليسري. 

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