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محافظ الشرقية يهنئ "طبيبة الأحرار" وأسرتها بعد تعافيهم من كورونا
الجمعة 15/مايو/2020 - 02:31 م
سمر السيد
هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتورة منار سامي، طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب الباطنة بالمستشفى نفسها، وأسرتهما لخروجهم من مستشفى الباجور للعزل الصحي، بمحافظة المنوفية، بعد تماثلهم جميعا للشفاء.
وتمنى المحافظ، لجميع المصابين بالفيروس، الشفاء العاجل وعودتهم لمنازلهم بأمان.
وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول والدور البطولي الذي يقوم به الأطباء وفرق التمريض من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالفيروس في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد دعمه الدائم والمستمر لهم في ظل ما يواجهونه من ضغوط خلال الفترة الطارئة الحالية، باعتبارهم يمثلون مصدر الأمان والطمأنينة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولما يقومون به من عمل بطولي من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
وقال المحافظ: لن ننسى من ضحوا بأرواحهم من الأطقم الطبية والتمريضية في أثناء تأدية واجبهم في علاج المصابين بالجائحة.
ونوه بأن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية لجميع مستشفيات العزل بنطاق المحافظة لحماية الأطباء وأطقم التمريض، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.