محافظ الشرقية يهنئ "طبيبة الأحرار" وأسرتها بعد تعافيهم من كورونا

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتورة منار سامي، طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب الباطنة بالمستشفى نفسها، وأسرتهما لخروجهم من مستشفى الباجور للعزل الصحي، بمحافظة المنوفية، بعد تماثلهم جميعا للشفاء.





وتمنى المحافظ، لجميع المصابين بالفيروس، الشفاء العاجل وعودتهم لمنازلهم بأمان.





وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول والدور البطولي الذي يقوم به الأطباء وفرق التمريض من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالفيروس في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.





وأكد دعمه الدائم والمستمر لهم في ظل ما يواجهونه من ضغوط خلال الفترة الطارئة الحالية، باعتبارهم يمثلون مصدر الأمان والطمأنينة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولما يقومون به من عمل بطولي من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.





وقال المحافظ: لن ننسى من ضحوا بأرواحهم من الأطقم الطبية والتمريضية في أثناء تأدية واجبهم في علاج المصابين بالجائحة.

ونوه بأن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية لجميع مستشفيات العزل بنطاق المحافظة لحماية الأطباء وأطقم التمريض، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.



