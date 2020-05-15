انخفاض صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى النصف في أبريل

انخفضت صادرات السيارات الكورية الجنوبية في شهر أبريل إلى حوالي النصف عن نفس الشهر من العام الماضي بسبب الطلب الضعيف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول، اليوم الجمعة، أن إنتاج السيارات في البلاد تراجع بنسبة 22.2% على أساس سنوي إلى 289515 وحدة في أبريل الماضي، حسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وانخفضت صادرات البلاد من السيارات 44.3%على أساس سنوي إلى 123906 وحدة في شهر أبريل.

ومن جانب آخر؛ ارتفعت المبيعات المحلية بمقدار 8% إلى 167375 وحدة في أبريل على خلفية الترويج والجهود التسويقية لشركات صناعة السيارات، حيث زادت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 6.4% لتصل إلى 144230 وحدة، وصعدت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 18.7% إلى 23145 وحدة.