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انخفاض صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى النصف في أبريل

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
انخفضت صادرات السيارات الكورية الجنوبية في شهر أبريل إلى حوالي النصف عن نفس الشهر من العام الماضي بسبب الطلب الضعيف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
 
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول، اليوم الجمعة، أن إنتاج السيارات في البلاد تراجع بنسبة 22.2% على أساس سنوي إلى 289515 وحدة في أبريل الماضي، حسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.
 
وانخفضت صادرات البلاد من السيارات 44.3%على أساس سنوي إلى 123906 وحدة في شهر أبريل.
 
ومن جانب آخر؛ ارتفعت المبيعات المحلية بمقدار 8% إلى 167375 وحدة في أبريل على خلفية الترويج والجهود التسويقية لشركات صناعة السيارات، حيث زادت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 6.4% لتصل إلى 144230 وحدة، وصعدت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 18.7% إلى 23145 وحدة.

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