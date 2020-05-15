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"لام": حكومة هونج كونج ستقبل توصيات هيئة مراقبة الشرطة
الجمعة 15/مايو/2020 - 02:22 م
مـحــمد حســــــــــين
كشفت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم الجمعة، أن حكومتها ستقبل التوصيات التي قدمتها هيئة مراقبة الشرطة في مراجعتها للتعامل بالقوة في كثير من الأحيان للاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية منذ يونيو العام الماضي.
وقبل ذلك بساعات، أصدر المجلس المستقل لشكاوى الشرطة تقريرًا مؤلفًا من 999 صفحة يدعو إلى مراجعة المبادئ التوجيهية حول استخدام الغاز المسيل للدموع وتدريب الضباط في حفظ النظام العام ، من بين توصيات أخرى، كما أوردت وكالة "رويترز".
لم يتناول تقرير الوكالة المساءلة الفردية للضباط. كان المتظاهرون يطالبون بإجراء تحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات.
ودعت هيئة مراقبة الشرطة في هونج كونج، في تقرير طال انتظاره وصفه بعض المشرعين الديمقراطيين بأنه "سطحي"، اليوم الجمعة، إلى مراجعة المبادئ التوجيهية حول استخدام الغاز المسيل للدموع وتدريب الضباط على حفظ النظام العام.