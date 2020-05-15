"لام": حكومة هونج كونج ستقبل توصيات هيئة مراقبة الشرطة

كشفت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم الجمعة، أن حكومتها ستقبل التوصيات التي قدمتها هيئة مراقبة الشرطة في مراجعتها للتعامل بالقوة في كثير من الأحيان للاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية منذ يونيو العام الماضي.

كشفت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم الجمعة، أن حكومتها ستقبل التوصيات التي قدمتها هيئة مراقبة الشرطة في مراجعتها للتعامل بالقوة في كثير من الأحيان للاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية منذ يونيو العام الماضي.