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عقد قران مي عمر.. تفاصيل وأحداث جديدة في مسلسل الفتوة الحلقة 22

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:47 م
مسلسل الفتوة الحلقة 22
مسلسل الفتوة الحلقة 22
مسلسل الفتوة الحلقة 22، يواصل النجم ياس جلال تفوقه على نفسه خلال العمل الدرامي الجديد الذي يقدمه في رمضان 2020 الجاري، برفقة الجميلة مي عمر التي تتألق في كافة مشاهدها.

تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 22

وتطورت أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 22 حيث انتهت فترة الحداد على "أحمد خليل" وجاء العيد ليحتفل به أهالي منطقة الجمالية، مع فتوتهم الجديد ياسر جلال، وسط فرحة عارمة عمت أرجاء المنطقة.

أحداث  مسلسل الفتوة الحلقة 22

واشتكى الأعيان خلال مسلسل الفتوة الحلقة 22 من ارتفاع القيمة المطلوبة منهم عن بقية الناس، مطالبين "فتوة الجمالية" بالعدل، ليؤكد لهم ياسر جلال بأن العدل هو أن يحاسب كل فرد على قدر استطاعته وقدرته لا أن يدفع الجميع نفس المبالغ والإتاوة الممطلوبة، لأن منهم الغني والفقير.

مسلسل الفتوة الحلقة 22 ورسالة جلال للأغنياء

وطالب ياسر جلال في مسلسل الفتوة الحلقة 22 من السادة الأغنياء "فك كيسهم" وإخراج المال للفقراء بالطوع، لأن هذا واجبهم تجاه الغلابة، وأقسم بأن كل الإتاوات التي يتم تحصيلها تذهب للناس ولا يدخل شيئ منها بته.

زواج جلال ومي عمر في مسلسل الفتوة الحلقة 22

اتفق ياسر جلال ومي عمر على الزواج وذهب إلى منزل والدها "الجبالي"، بعد انتهاء فترة الحداد في مسلسل الفتوة الحلقة 22 ليقابل أحمد صلاح حسني الذي قام بطرده من المنزل وأبلغه بأن طلبه مرفوض.

مشاهد مسلسل الفتوة الحلقة 22

طرد ياسر جلال في مسلسل الفتوة الحلقة 22 من قبل أحمد صلاح حسني، ولكن ظلت "جميلة" تهدؤه لكي يوافق من أجل أن ينتقم لوالده وتكون أمامه فرصة جيدة، يفكر خلالها كيف سينتقم.
 
تطورات مسلسل الفتوة الحلقة 22

جمع مسلسل الفتوة الحلقة 22 بين الحبيبين الجميلة مي عمر وياسر جلال حيث أعطاها الهدية في مشهد غلب عليه الحس الرومانسي، وسط نظرات الحب المتبادلة بين العاشقين، مخففا عنها حزن وفاة والدها وطلبه الزواج منها.

آخر أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 22

عقد قران مي عمر التي تجسد شخصية "ليل"، والنجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة الحلقة 22 وبارك قرانهما شقيقها أحمد صلاح حسني و"جميلة" في منطقة الجمالية، في حين صدم رياض الخولي الذي يؤدي شخصية "سيد اللبان" حيث كان يتزوجها وكان يتنى عودتها إليه.

 

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