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الأهلي يدرس زيادة عقد سعد سمير

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:15 م
سعد سمير
سعد سمير
محمد جمال
يدرس مسؤولو النادي الأهلي زيادة عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم سعد الدين سمير خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل احتياج القلعة الحمراء له في الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد غاب خلال الأشهر ال 6 الماضية عن الملاعب بسبب الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، مما جعل إدارة الكرة بالأهلي تقوك برفع اسم اللاعب من قائمة الفريق، بسبب غيابه لمدة كبيرة بالإتفاق معه.

ومع إقتراب عودة اللاعب للملعب منزجديد وشفائه من الإصابة يدرس مسؤولي القلعة الحمراء زيادة عقد اللاعب ل 8 ملايبن جنيه فى الموسم، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويذكر أن سعد سمير تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عام 2010.

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