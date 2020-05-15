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مبيعات التجزئة تتراجع لمستويات قياسية خلال أبريل

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت هبوطاً بنحو 16.4 بالمائة خلال شهر أبريل الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 8.3 بالمائة خلال مارس السابق له بعد التعديل بالخفض.

وتعتبر وتيرة الهبوط المسجلة خلال الشهر الماضي من مبيعات التجزئة هي الأكبر على الإطلاق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بالعالم سوف تتراجع بنسبة 12 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعت بنسبة 21.6 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وجاء تهاوي مبيعات التجزئة بقيادة انخفاض مبيعات الملابس والاكسسوارات التي بلغت 89.3 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، كما تراجعت مبيعات متاجر الأثاث بنحو 66.5 بالمائة والإلكترونيات والأجهزة 64.8 بالمائة وكذلك هبوط مبيعات المطاعم والحانات بنحو 48.7 بالمائة.

بينما شهدت مبيعات الأغذية والمشروبات زيادة بنحو 12 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما تراجعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 42.8 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.0818 دولار.

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