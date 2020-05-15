Advertisements

تعرف على فضل "الليالي الوترية" في العشر الاواخر من شهر رمضان

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:27 م
الليالي الوترية في العشر الاواخر من رمضان
الليالي الوترية في العشر الاواخر من رمضان
انطلقت أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل 2020، مع آذان مغرب اليوم الأربعاء الماضي الموافق 20 رمضان 2020، وجاء في فضلها الكثير من الأحاديث الشريفة والعديد من الروايات، منها التالي:-

- عنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا، قَالَتْ: (كانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمضَانَ، ويَقُول: "تحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ).. متفقٌ عَلَيْهِ.

- عَنْها رَضِيَ اللَّه عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (تَحرّوْا لَيْلةَ القَدْرِ في الوتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَواخِرِ منْ رمَضَانَ).. رواهُ البخاريُّ.

- وعَنْهَا رَضَيَ اللَّه عَنْهَا، قَالَتْ: (كَانَ رسُول اللَّهِ ﷺ إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ).. متفقٌ عَلَيهِ.

- وَعَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمضانَ مَالا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ منْه مَالا يَجْتَهدُ في غَيْرِهِ).. رواهُ مسلمٌ.

- وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِن عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ فاعْفُ عنِّي) رواهُ التِرْمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

أخبار تهمك

برشلونة يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

إدارة التعاقدات بالأهلي تعرض على فايلر بدلاء رمضان صبحي

منذ ساعتين

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ حوالي 7 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 17 ساعة

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد انتهاء كورونا.. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن الفيروس في مصر

منذ ساعة و نصف

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

تفاصيل عرض ستوك سيتي لضم أكرم توفيق

منذ ساعة

آخرهم مودة الأدهم.. 3 مشاهير بـ"تيك توك" في الزنزانة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتحدث عن لاوتارو.. ويوجه رسالة بشأن مدرب برشلونة

منذ نصف ساعة

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فَاعْفُ عَنِّي

"نتيجة الشهادة الإعدادية".. ماذا بحث المصريين على جوجل؟

دعاء عائشة "أم المؤمنين" في ليلة القدر

ما هي علامات ليلة القدر وكيف يستدل عليها؟.. 4 أمارات تميز الليلة المباركة عن ما ثواها

دعاء ليلة القدر.. "تحروها في العشر الأواخر من رمضان"

دعاء ليلة القدر.. "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

موعد انتهاء كورونا.. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن الفيروس في مصر

آخرهم مودة الأدهم.. 3 مشاهير بـ"تيك توك" في الزنزانة

02:01 م

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

10:12 ص

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

09:57 ص

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟