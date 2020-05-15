تعرف على فضل "الليالي الوترية" في العشر الاواخر من شهر رمضان

انطلقت أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل 2020، مع آذان مغرب اليوم الأربعاء الماضي الموافق 20 رمضان 2020، وجاء في فضلها الكثير من الأحاديث الشريفة والعديد من الروايات، منها التالي:-





- عنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا، قَالَتْ: (كانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمضَانَ، ويَقُول: "تحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ).. متفقٌ عَلَيْهِ.





- عَنْها رَضِيَ اللَّه عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (تَحرّوْا لَيْلةَ القَدْرِ في الوتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَواخِرِ منْ رمَضَانَ).. رواهُ البخاريُّ.





- وعَنْهَا رَضَيَ اللَّه عَنْهَا، قَالَتْ: (كَانَ رسُول اللَّهِ ﷺ إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ).. متفقٌ عَلَيهِ.





- وَعَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمضانَ مَالا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ منْه مَالا يَجْتَهدُ في غَيْرِهِ).. رواهُ مسلمٌ.





- وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِن عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ فاعْفُ عنِّي) رواهُ التِرْمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.