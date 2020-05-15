طبيب حساسية: امكانياتنا لن تسمح بعزل كل مريض بكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والصدر بجامعة الأزهر، إنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا، ولا تظهر أي أعراض، ويمكن أن يظهر بأعراض مشابه لنزلة البرد.





وأشار "صدقي"، خلال حواره ببرنامج "تريند" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أنه يمكن عزل مصاب بكورونا في المنزل إذا لم تظهر عليه أعراض، ولكن مع المتابعة، معقبا: "إمكانياتنا مش هتمسح أن كل مريض نعزله"، منوها بأن الخوف والهلع قد يشعرنا بأننا مصابين بضيق في التنفس، ويكون شعور خاطىء.





وأضاف أستاذ ورئيس قسم الحساسية والصدر بجامعة الأزهر، أن أي شخص لديه أعراض تنفسية سواء مصاب بكورونا، أو ليس مصابا يلزم منزله، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية هذا الأسبوع في كسر حدة انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



