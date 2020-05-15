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روسيا.. تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 260 ألفا

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى أكثر من 260 ألف، اليوم الجمعة، مما عزز مكانتها كدولة لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة، عندما بدأت مدينة موسكو في تقديم اختبارات الأجسام المضادة المجانية.

وقالت قوة مكافحة الفيروس في روسيا، إن حصيلة الوفيات في روسيا ارتفعت بـ 113 بين عشية وضحاها لتصل إلى 2418، في حين قفزت حصيلة الحالات بمقدار 10598 لتصل إلى 262843، كما أوردت وكالة "رويترز".

وبدأت موسكو، مركز تفشي المرض في روسيا، اختبارًا جماعيًا للأجسام المضادة للسكان اليوم الجمعة لمحاولة تحديد أي جزء من السكان أصيب بالفعل والتعرف على المصابين دون أعراض.

ووعد سيرجي سوبيانين، عمدة بلدية موسكو، بإجراء أكثر من 200 ألف اختبار يوميًا بحلول نهاية مايو، وقال، إن البرنامج سيساعده في تحديد كيفية وموعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.

على الرغم من أن روسيا كانت سريعة في إغلاق جزء كبير من حدودها مع الصين في محاولة للحد من انتشار الفيروس، كان أبطأ في إغلاق السفر الأوروبي.

وقال ستة روس، ثلاثة منهم مرضوا بعد رحلتهم الخاصة هناك، مطلعون على الأمر لـ"رويترز"، إن العديد من الروس الأغنياء أُصيبوا بالفيروس خلال عطلتهم السنوية للتزلج في منتجع كورشوفيل للتزلج الفرنسي في مارس.

أحدهم، ألكسندر سوركين، صاحب مطعم روسي ثري، عاد جوا عبر جنيف في 9 مارس وتم تشخيص حالته بالفيروس بعد عدة أيام. وقال، إنه يعرف ما لا يقل عن 60 آخرين يعانون من أعراض الفيروس بعد الرحلة.

وقال "سوركين"، الذي تعافى الآن: "يعتبر منتجع التزلج البيئة المثالية لتكاثر فيروس كورونا. إنها فقط درجة الحرارة المناسبة وهناك حياة اجتماعية ضخمة".

وقالت إيلينا ليتفينتشوك، التي تعمل في علامة تجارية روسية للأزياء واكتشفت وجود الفيروس بعد هذه العطلة، إن معظم الثلاثين شخصًا الذين سافرت معهم إلى كورشوفيل في أوائل مارس أُصيبوا بالمرض عند عودتهم.

وقال موسى بازهايف، رئيس شركة بلاتينيوم الروسية، وهي واحدة من أكبر منتجي المعدن في العالم، ورجل الأعمال ميخائيل بروخوروف في كورشوفيل في نفس الوقت تقريبًا، حسبما قال ثلاثة أشخاص يعرفونهم.

وأضاف ثلاثة مصادر، أن "بازهايف" نقل فيما بعد إلى المستشفى مع أعراض الفيروس. ورفض المتحدث باسم بازاييف التعليق.

وقالت متحدثة باسم "بروخوروف"، إن رجل الأعمال "لم يعالج ولا يُعالج بـ COVID-19 وليس لديه مؤشرات على المرض."

وقال بيتر توشكيفيتش بطل العالم في التزلج الشراعي لـ"رويترز"، إنه نقل الى المستشفى مصابا بالفيروس بعد عودته من كورشوفيل.

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