أحمد صلاح حسني يخطف الأنظار بتجسيده شخصية الشهيد العقيد رامي حسنين في "الاختيار"

تصدر الفنان أحمد صلاح حسني "ترند" محرك البحث جوجل، عقب ظهوره في الحلقة الـ21 من مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، والتي عرضت يوم أمس الخميس.





أحمد صلاح حسني





وشارك أحمد صلاح حسين كضيف شرف في "الاختيار" حيث ظهر بالحلقة الـ21 مجسدًا شخصية الشهيد البطل العقيد رامي حسنين قائد كتيبة "103" صاعقة والذي استشهد على يد التكفيريين في سيناء، ليعود منسي إلى الكتيبة بعد استشهاد صديقه.





شخصية أحمد صلاح حسني





واستشهد العقيد رامي حسنين الذي جسد شخصيته الفنان أحمد صلاح حسني بظهوره ضيف شرف مسلسل "الاختيار" في الحلقة الـ21 في أكتوبر من عام 2016، بعدما استهدف التكفيريون المركبة التي كان يستقلها في أحد المداهمات لتروي دماؤه الطاهرة أرض سيناء المباركة.





مشاركة أحمد صلاح حسني في الاختيار





ولحق النجم أحمد صلاح حسني بزملائه الكبار الذين حلوا ضيوفا على مسلسل "الاختيار" باعتباره عمل وطني يريد الجميع أن يشارك به وعلى رأسهم كريم عبدالعزيز، ومحمد عادل إمام وعمرو سعد والنجم الكبير ماجد المصري.





مشاهد أحمد صلاح حسني





وأعرب النجم أحمد صلاح حسين عن سعادته بتجسيد شخصية البطل العقيد "رامي حسنين" الذي طالته يد الخسة والندالة ليلقى ربي مدافعا عن وطنه ضد أعداء الدين والإنسانية، حيث شارك صورًا من الكواليس على حساباته الشخصية عبر موواقع التواصل الاجتماعي.





شخصية أحمد صلاح حسني





ولد الشهيد العقيد رامي حسنين الذي جسد شخصيته أحمد صلاح حسني في عام 1975 ليلتحق بالكلية الحربية ويتخرج منها ويلتحق بسلاح الصاعقة في 1996.





ظهور خاص لـ أحمد صلاح حسني





سافر العقيد رامي حسنين في بعثات إلى بعض الدول الخارجية، حتى ينال فرق الصاعقة المصرية كلها وبالفعل تمكن من اجتيازها، ليعود إلى وطنه قائدًا للكتيبة "103" وينقل الشهيد أحمد صابر منسي إلى الإسكندرية قبل أن يعود عقب وفاة صديقه "رامي حسنين" الذي جسد شخصيته أحمد صلاح حسني في 2016، إلى سينء مجددًا ويلحق بصديقه.





دور أحمد صلاح حسني في الاختيار





تأثر الشهيد العقيد أحمد صابر منسي الذي يتناول مسلسل "الاختيار" شخصيته بوفاة صديقه ومعلمه رامي حسنين ونعاه بأحر الكلمات عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، قبل أن يكلف بأن يحل مكان صديقه الذي استشهد، ليجسد أحمد صلاح حسني شخصيته في الحلقة الـ21 وينقل بعض الملامح عن شخصية البطل الشهيد.



