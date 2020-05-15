ضبط مشرف إنتاج بمخبز استولى على 459 بطاقة تموينية في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، والحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.





كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





من ناحيتها، شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة على المخابز البلدية بالمدينة، بالتعاون مع مباحث التموين وحماية المستهلك، أسفرت الحملة عن ضبط مشرف انتاج بمخبز بلدي، وبحوزته 459 بطاقة تموينية، وماكينتي صرف اضافة لماكينة المخبز، وتم تحرير محضر بالواقعة.





وتم عرض المتهم على النيابة، كما حررت الوحدة المحلية محضر عدم حيازة شهادة صحية وعدم نظافة لصاحب محل سوبر ماركت.

