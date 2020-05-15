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السعودية: تسجل 2307 إصابة جديدة بكورونا.. و9 وفيات جديدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2307 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت الوزارة عبر تغريدة لها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه تم تسجيل 9 حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 2818 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 21,869.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أمس الخميس، تسجيل أعلى حصيلة لحالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال العالي في المؤتمر الصحفي حول كورونا، إنه تم تسجيل 2039 حالة إصابة جديدة أمس، مؤكدا أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة 46869 حالة.

وأضاف أن بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وتابع: “تم تسجيل 1429 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة”.

واستكمل: “تم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا”.

وأكد العالي أنه بالرجوع إلى الحالات الماضية وأسباب إصابتهم، وجدنا عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي.

وذلك أدى إلى ارتفاع الحالات لدى الإناث والأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال إلى 125%، والنساء إلى 100%.

وأوضح أن “أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية”.

وتابع: “كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه”.

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