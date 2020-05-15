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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحثان على إعطاء أرضية في محاثات بعد الخروج

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حثت كلا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إعطاء أرضية في محادثات بشأن صفقة أو خطر تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست بعد أسبوع من المحادثات: "لقد أحرزنا تقدمًا ضئيلًا جدًا نحو الاتفاق على أهم القضايا العالقة بيننا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "فروست"، أن العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق هي إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين مجموعة من الاقتراحات "الجديدة وغير المتوازنة" على أرض الملعب.

وأردف "فروست": "بمجرد أن يعترف الاتحاد الأوروبي بأننا لن نبرم اتفاقية على هذا الأساس، سنتمكن من إحراز تقدم. نحن في حاجة ماسة إلى تغيير نهج الاتحاد الأوروبي للجولة التالية التي تبدأ في 1 يونيو".

انتهى الفشل في المبادلات الصعبة بعد آخر جولة من المساومة بتقدم ضئيل.

غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكن الشروط الرئيسية لعضويتها ما زالت سارية لفترة انتقالية حتى نهاية هذا العام ، مما يمنحها الوقت للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الكتلة.

إن الفشل في التوصل إلى صفقة من شأنه أن يقنع التجارة العالمية تمامًا كما يهدف العالم إلى الخروج من إغلاق فيروس كورونا المستجد. ولكن حتى الآن لم تسر المحادثات بشكل جيد.

كانت النقطة الشائكة الرئيسية هي ما يسمى بقواعد "تكافؤ الفرص" لتنسيق اللوائح، والتي يقول الاتحاد الأوروبي، إنها ضرورية لضمان ألا تقوض بريطانيا معاييرها، ولكن ترفضها بريطانيا باعتبارها ملزمة للقوانين الأوروبية.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن بريطانيا رفضت الدخول في حوار كامل حول تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك في الجولة الثالثة "المخيبة للآمال" من المحادثات.

وأضاف "بارنييه": "لن يكون هناك اتفاق مع المملكة المتحدة بدون اتفاقية متوازنة بشأن مصايد الأسماك واتفاقية مناسبة ومتوازنة بشأن تكافؤ الفرص. لم يكن متفائلا بشأن فرص إبرام صفقة هذا العام.

وأوضح: "لن نساوم على قيمنا لصالح الاقتصاد البريطاني".

كما قال، إن لندن فشلت في فهم عواقب خيارات خروجها من الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بقدرتها على الوصول إلى السوق الموحدة العزيزة للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه على لندن أن تتزحزح وإلا ستكون هناك "حالة من الجمود".

ضعف الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مع قيام بروكسل ولندن بحفر حذائه قبل الموعد النهائي الرئيسي في نهاية يونيو.

ومن المقرر أن يقيم الجانبان بعد ذلك التقدم المحرز حتى الآن ويتفقان على تمديد المحادثات، وهو ما رفضت لندن القيام به.

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