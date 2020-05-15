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"بدون تجمع".. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عودة رفات شهداء المنيا في ليبيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، 15 مايو بالذكرى الثانية لعودة رفات شهداء مصر بليبيا، وهم من ابناء مركز سمالوط بشمال المنيا، ونظرا لظروف الإجراءات الاحترازية وغلق الكنائس بسبب فيروس "كورونا"، قرر الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، ايقاف الأمسيات الروحية التي كانت تتم في هذا الوقت من كل عام، احتفالا بذكرى الشهداء، والاكتفاء فقط بصلاة راعي كنيسة قرية العور بسمالوط، القس ابيفانيوس يونان، بمفرده بدون شعب، اليوم الجمعة إحياءا لذكرى الشهداء.

وكانت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، احتفلت العام الماضي بالذكرى الأولى لعودة الرفات، وأقيم الاحتفال بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور التى ينتمى لها 13 شهيدًا من بين الـ20.

ووصل رفات الشهداء الـ20 فى 15 مايو من العام قبل الماضى 2018، بحضور وفود من كل المحافظات، وأدى المئات صلوات تمجيدات تسابيح بداخل المزار المخصص لرفات الشهداء، بمشاركة الشباب والسيدات والأطفال وأسر الشهداء.

كما وجهه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، والحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن تنفيذ اعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقري التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبها شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة على المخابز البلدية بالمدينة، بالتعاون مع مباحث التموين وحماية المستهلك، آسفرت الحملة عن ضبط مشرف إنتاج بمخبز بلدي، وبحوزته 459 بطاقة تموينية، وماكينتي صرف إضافة لماكينة المخبز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة، كما حررت الوحدة المحلية محضر عدم حيازة شهادة صحية وعدم نظافة لصاحب محل سوبر ماركت.

من ناحيه أخرى، تابعت الوحدة المحلية بملوي، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من قرى وشوارع المركز خلال ساعات حظر تنقل المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم تنفيذ حملات للنظافة والتطهير، وتم رفع القمامة من النقاط المخصصة لها، بمدينة ملوى، وبالوحدة المحلية لقرية المعصرة، وبالوحدة المحلية لقرية دروة، وبالوحدة المحلية لقرية قلندول.

كما نفذ مركز ملوى أعمال صيانة أعمدة الكهرباء على طريق قرية تندة، بالإضافة الى تنظيم عملية صرف المنحة، بمكاتب البريد التابع للوحدة المحلية لقرية المعصرة، والريرمون.

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