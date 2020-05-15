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من محمد صلاح لـ يوسف الشريف.. طالبة تبدع في الرسم بالطعام بالدقهلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
"بأخلي مشاعري هي اللي ترسم، لأن الرسم روح، وعلى حسب روحك هتحسها وبرسم في أي وقت لكن كل رسمة علي حسب حالتي المزاجية وبتعبر عن اللي جوايا" بهذة الكلمات بدأت الطالبة داليا حسني المقيدة بتجارة المنصورة وبنت الدقهلية حديثها عن نبوغها في الرسم بالأطعمة.

وأكدت داليا علي عشقها للألوان والرسم وأنها تتمتع بموهبة كبيرة في الرسم منذ طفولتي، ولم تمنعني دراستي عن ما أريد، بدأت الرسم بخامات مختلفة، فحم ورصاص والأكل وبرسم لوحات.

وقالت داليا بنت محافظة الدقهلية، يوسف الشريف لم يكن الروبوت الأول ولكنها سبق وأن رسمت محمد صلاح بالمكرونة والكاتشب، ورسمت فتاه بالبطاطس والكاتشب.


وقالت داليا أبدعت في الرسم بالكنافة، وتمكنت من عمل روبوت للفنان يوسف الشريف بعد مطلب جماهيري برسم الفنان في المنزل تزامنا مع عرض مسلسل النهاية.

وتابعت داليا "حبيت أعمل يوسف الشريف في المنزل" بعد أن حقق ترند والناس كلها بتسأل بشكل كوميدي إزاي نعمل روبوت يوسف الشريف في البيت زي مسلسل النهاية
.

وتابعت داليا حبيت أعمل روبوت على طريقتي الخاصة في البيت بس بالكنافة " لارتباط شهر رمضان بالكنافة فقررت استخدمها في رسم الروبوت.

قالت داليا "الروبوت سهل واتفضلو كنافة يوسف الشريف، ندخلة الفرن بقي، وكمان تقدر تاكله.

وكشفت داليا عن انها اعتمدت علي الكنافة أن أحفرها في الطبق الأسمر لظهور الملاح، واستخدمت شيكولاتة دارك غامقة تقارب لون الطبق، واستخدمت الشيكولاته الدارك لابراز الملامح ولعشقي الكنافة بالشيكولاته.

وأشارت داليا الي أن الرسمة استغرقت ساعة في المطبخ، وأخدت مجهود كبير جدا لأنها تعتمد علي الحفر في الطبق.

واعربت "داليا" عن سعادتها بعد نشر روبوت يوسف الشريف بالكنافة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي حظيت بتفاعلات من المتابعين على السوشيال ميديا، خاصة أنها وصلت للفنان يوسف الشريف ولقيت إعجاب كبير منه.

وقالت داليا "بحب الرسم بالأكل لأنه بيخليني أشوف إن الفن في العقل وليس ورقة وألوان فهو يجسد الواقع، واستخدمت العديد من المواد مثل الملح، والشيكولاتة والقهوة والمكرونة والبطاطس والكاتشب.
من محمد صلاح لـ يوسف الشريف.. طالبة تبدع في الرسم بالطعام بالدقهلية
من محمد صلاح لـ يوسف الشريف.. طالبة تبدع في الرسم بالطعام بالدقهلية
من محمد صلاح لـ يوسف الشريف.. طالبة تبدع في الرسم بالطعام بالدقهلية
من محمد صلاح لـ يوسف الشريف.. طالبة تبدع في الرسم بالطعام بالدقهلية
من محمد صلاح لـ يوسف الشريف.. طالبة تبدع في الرسم بالطعام بالدقهلية
من محمد صلاح لـ يوسف الشريف.. طالبة تبدع في الرسم بالطعام بالدقهلية

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