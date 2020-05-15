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رئيس وزراء المجر: سأتخلى عن صلاحية قرار الوباء هذا الشهر

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن رئيس الوزراء القومي المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أنه يتوقع التخلي عن مجموعة من صلاحيات الطوارئ التي تعرضت لانتقادات شديدة لمحاربة فيروس كورونا المستجد هذا الشهر.

منح البرلمان "أوربان"، الحق في مارس ليحكم بمرسوم إلى أجل غير مسمى لمحاربة الوباء. أثار القانون انتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الرئيسي في أوروبا، مجلس أوروبا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وجاء في إعلان على صفحة "أوربان" على فيسبوك "نتوقع أن تكون الحكومة قادرة على إعادة الصلاحيات الخاصة لمعالجة وباء فيروس كورونا إلى البرلمان في نهاية مايو".

بعد اجتماعه مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلجراد، قال "أوربان"، إن ذلك "سيعطي الفرصة للجميع للاعتذار للمجر عن الاتهامات غير العادلة".

وأضاف: "لم يكن هناك أساس للانتقادات. وبمجرد اعتذارهم، نتوقع إعجابهم بنجاح دفاع المجر ضد الفيروس".

وقد سلمت المجر حتى الآن 3417 عدوى بالفيروس و 442 حالة وفاة.

واتهم مراقبو حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة أوربان وحزبه فيدسز مرارًا وتكرارًا في الماضي مرارًا وتكرارًا بإساءة استخدام السلطة والضغط على وسائل الإعلام لتقديم تغطية أكثر ولاءً، وهي اتهامات ينكرونها.

أنهت صربيا هذا الشهر حالة الطوارئ الخاصة بها المصممة لكبح فيروس كورونا، الذي كان يعني إغلاق الحدود والمطارات ، وحظر التجول والقيود المفروضة على الحركة: في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات بالنسبة لمعظم الناس، وطوال الأسبوع لكبار السن.

واتهمت جماعات المعارضة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان في صربيا أيضًا فوتشيك والائتلاف الحاكم بقيادة حزبه التقدمي، الذي يواجه انتخابات في 21 يونيو، باتباع نهج قوي للتعامل مع الوباء.

حتى الآن، أكدت صربيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، 10374 إصابة و 224 حالة وفاة بين سكانها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.

رفض فوتشيك، وهو مدافع قومى خلال حرب البلقان في التسعينات، والذي تبنى فيما بعد أجندة مؤيدة لأوروبا، الانتقادات الدولية لسلطات أوربان الطارئة.

وقال فوتشيك "ولذا يجب علي الظهور" أمام بعض الدوائر اليسارية الليبرالية أو اليسارية الفوضوية ... وبعض الصحف لانتقاد أصدقائنا المجريين. "هذا لن يحدث".

في الأسبوع الماضي، اتهمت منظمة مراقبة حقوق بيت الحرية في تقريرها السنوي صربيا والمجر بمغادرة "مجموعة الديمقراطيات بالكامل".

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