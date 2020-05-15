الزمالك يحسم مصير شيكابالا

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.





وأوضحت التقارير أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تمسك ببقاء شيكابالا، فى الموسم الجديد، مؤكدًا حاجته للاعب، باعتباره من أهم عناصر الخبرة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.





وكانت عدد من وسائل الإعلام قد زعمت قيام مسؤولي نادي الزمالك بالضغط على شيكابالا من أجل الاعتزال.





يذكر أن شيكابالا قد عاد إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري، وخاض منذ ذلك الوقت 8 مباريات، أحرز خلالهم هدفا واحدا، في مرمى فريق نادي الجونة، خلال المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ونجح شيكابالا في حصد 3 بطولات مع النادي الأبيض؛ وهم بطولة كأس مصر، والسوبر المصري، والسوبر الإفريقي.



