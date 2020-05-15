تعرف على ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي"

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تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضحية الحلقة ال22 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقوم فيه رامز جلال باستضافة النجوم بواسطة الإعلامية أروى ويتم إقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس" والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة.



واستضاف الفنان رامز جلال عدد من النجوم في الحلقات ال21 السابقة وكانت أول ضحاياه الفنانة غادة عادل وآخرهم الفنانة الشعبية بوسي