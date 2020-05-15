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العثور على جثة أخصائي تمريض متوفى داخل مبنى عزل في الزقازيق
الجمعة 15/مايو/2020 - 04:13 م
سمر السيد
أكدت إدارة المستشفيات الجامعية بالزقازيق، ارتفاع عدد الحالات الإيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 19 حالة من العاملين بالجامعة ومعظمهم حالات مستقرة، وتم عزلهم وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم بمستشفيات العزل بالجامعة.
ومن جانبها، نعت جامعة الزقازيق وإدارة المستشفيات الجامعية وفاة أخصائي التمريض يدعى "أ.ب.أ"، 29 عامًا، والذي وافته المنية، اليوم، داخل غرفته بسكن هيئة التمريض بمستشفى الباطنة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.
يذكر أنه تم العثور على جثة أخصائي تمريض متوفي بفراشه داخل سكن هيئة التمريض بمبنى العزل بمستشفى الباطنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة والأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.