العثور على جثة أخصائي تمريض متوفى داخل مبنى عزل في الزقازيق

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية بالزقازيق، ارتفاع عدد الحالات الإيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 19 حالة من العاملين بالجامعة ومعظمهم حالات مستقرة، وتم عزلهم وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم بمستشفيات العزل بالجامعة.





ومن جانبها، نعت جامعة الزقازيق وإدارة المستشفيات الجامعية وفاة أخصائي التمريض يدعى "أ.ب.أ"، 29 عامًا، والذي وافته المنية، اليوم، داخل غرفته بسكن هيئة التمريض بمستشفى الباطنة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.





يذكر أنه تم العثور على جثة أخصائي تمريض متوفي بفراشه داخل سكن هيئة التمريض بمبنى العزل بمستشفى الباطنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة والأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.





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