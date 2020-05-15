Advertisements

صفقة تبادلية بين تشيلسي ويوفنتوس تُغضب برشلونة

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي قرارًا بشأن جورجينيو، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل ارتباطه بخطوة الرحيل خلال الانتقالات الصيفي المقبلة.

ودخل مسؤولي نادي تشيلسي في مفاوضات مع إدارة نادي يوفنتوس، للحصول على خدمات ميراليم بيانيتش، في الميركاتو الصيفي.

وكشف موقع "سكاي سبورتس" أن إدارة نادي تشيلسي تخطط لعرض على نادي يوفنتوس انتقال جورجينيو للسيدة العجوز كجزء من صفقة انضمام بيانيتش إلى البلوز.

وكان ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قد طلب من إدارة النادي الموسم الماضي الحصول على خدمات جورجينيو لتدعيم صفوف، تشيلسي رفض التفريط في خدمات اللاعب.

ويعد تشيلسي أحدث المنضمين للصراع على بيانيتش والذي ارتبط اسمه مؤخرا، ببرشلونة، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

فيما أعرب اللاعب عن رغبته في الانتقال إلى نادي برشلونة، والذي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع إدارة نادي يوفنتوس، لتعويض السيدة العجوز بالاعب البرازيلي آرثر ميلو، مقابل ضم بيانيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن اللاعب البوسنى صاحب الـ30 عاما، قد انضم إلى يوفنتوس، عام 2016، قادما من صفوف فريق روما، وشارك مع البلوز في 167 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالف 22 هدفا.

أخبار تهمك

بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

ميسي يتحدث عن لاوتارو.. ويوجه رسالة بشأن مدرب برشلونة

منذ نصف ساعة

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

آخرهم مودة الأدهم.. 3 مشاهير بـ"تيك توك" في الزنزانة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل عرض ستوك سيتي لضم أكرم توفيق

منذ ساعة

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ حوالي 7 ساعات

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ حوالي 7 ساعات

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موعد انتهاء كورونا.. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن الفيروس في مصر

منذ ساعة و نصف

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إدارة التعاقدات بالأهلي تعرض على فايلر بدلاء رمضان صبحي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

موعد انتهاء كورونا.. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن الفيروس في مصر

آخرهم مودة الأدهم.. 3 مشاهير بـ"تيك توك" في الزنزانة

02:01 م

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

10:12 ص

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

09:57 ص

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟