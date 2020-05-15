القوات المسلحة تنفذ عملية نوعية بشمال سيناء.. وتصفي 7 عناصر تكفيرية

نفذ أبطال القوات المسلحة، عملية نوعية استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.





وأسفرت العملية عن مقتل 7 أفراد تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آليه، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.





ويأتي ذلك بجانب ضبط عربة دفع رباعي و٣ دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير 10 عبوة ناسفة وضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدس 9 مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد 12 تليفون محمول أنواع و4 أجهزة لاسلكية و5 شدة ميدانية.



