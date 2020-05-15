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تعرف على موعد الحلقة الـ22 من مسلسل "النهاية" والقنوات الناقلة له

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:00 م
النهاية
النهاية
مي مرسي
تعرض قناة "أون إي" الحلقة الـ22 من مسلسل "النهاية" في تمام الساعة الـ10:15 مساء، ويتم إعادته في الـ6:30 صباحا، والـ4:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف الذي يجسد دور "زين"،وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي غير معتادة تضعه في مكانة ممميزة عن باقي الأعمال الدرامية.

يشارك يوسف الشريف في بطولة المسلسل سهر الصايغ، ناهد السباعي،وعمرو عبد الجليل وهو من إخراج ياسر سامي وسيناريو وحوار عمروسمير عاطف.

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