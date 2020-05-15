تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "ونحب تاني ليه" والقتوات الناقلة له

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تعرض قناة " cbc" الحلقة الـ22 من مسلسل "ونحب تاني ليه"،في تمام الساعة الـ9:30 مساء، ويتم إعادته في تمام الساعة الـ6:30،الـ4:30 مساء.



"مسلسل "ونحب تاني ليه" يشارك في بطولته عدد من الفنانين بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز منهم الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



تدور قصة مسلسل "ونحب تاني ليه" فى إطار اجتماعي رومانسى والذي يدخل به بعض اللقطات الكوميدية، ويتحدث عن مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج