5 أمور واجبة على المسلم في ليلة القدر.. تعرف عليها

ليلة القدر، هى إحدي ليالي شهر رمضان المبارك، تأتي فى آخر عشر أيام، حيث يجب أن يغتنمها المسلم بالصلاة والعبادة وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله، والدعاء بإخلاص، كما جاء ذكر ليلة القدر فى القرآن أكثر من مرة، للتأكيد على أن فضلها خير من ألف شهر.





وينبغى للمسلم ألا يتوانى فى طلب ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد فى فضل إحيائها أحاديث كثيرة.





الفجر تستعرض خلال السطور التالية أبرز الأمور التى يجب أن يفعلها المسلم فى ليلة القدر:





يجب على المسلم، الاستعداد لـ ليلة القدر منذ الفجر، فبعد صلاة الفجر عليك أن تحرص على أذكار الصباح كلها، ومن بينها الحرص على قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" مئة مرة، لما رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.





احرص على أن تفطر صائمًا، إما بدعوته، أو بإرسال إفطاره، أو بدفع مال لتفطيره، وأنت بهذا العمل تكون حصلت على أجر صيام شهر رمضان مرتين لو فطرت كل يوم منذ أن يدخل الشهر إلى آخره صائمًا لما رواه زيد بن خالد الجهني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من فطر صائمًا كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء" [رواه: الترمذي]





عند غروب الشمس، لا تنسي الدعاء لله بأن يُعينك ويوفقك لقيام ليلة القدر، إضافة إلى تجهيز صدقتك لهذه الليلة من ليالي العشر، وليكن لك ادخار طوال السنة لتخريجه في هذه الليالي الفاضلة فلا تفوتك ليلة من ليالي الوتر إلا وتخرج صدقتها.





احرص أيضًا على القيام بالفرائض والسنن، فمثلًا منذ أن يؤذن ردد مع المؤذن ثم قل: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا، فمن قال ذلك غُفر له ذنبه كما روي عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعًا ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة... إلخ، لما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة".



