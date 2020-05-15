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مهاجم منتخب مصر على رادار الأهلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


عرض مسؤولي لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر التعاقد مع أحمد حسن كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبحث لجنة التخطيط في تعزيز خط هجوم الأهلي عن طريق التعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب لجنة التخطيط في التعاقد مع اللاعب بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الفريق اليوناني، إلا أن هناك بعض الرافضين لفكرة ضم كوكا بسبب قلة مستواه مع المنتخب المصري وأنه لم يظهر بالشكل المطلوب.

ويسعي الأهلي لتعزيز خط الهجوم الأحمر في ظل تراجع مستوي مروان محسن، وعدم انسجام بادجي مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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