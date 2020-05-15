تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "اتنين في الصندوق" والقتوات الناقلة له

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تعرض قناة "mbc" الحلقة الـ22 من مسلسل "اتنين في الصندوق"،في تمام الساعة الـ9:30 مساء، والذي يقوم ببطولته نجوم مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني.



مسلسل " أتنين في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.





وتدور قصة المسلسل حول عمال النظافة وإهمال المجتمع لها.

