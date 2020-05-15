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تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "البرنس" والقتوات الناقلة له

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:15 م
البرنس
البرنس
مي مرسي
تعرض قناة "dmc" الحلقة الـ22 من مسلسل "البرنس"،في تمام الساعة الـ8:00 مساء، وتتم إعادته في تمام الساعة الـ2:00 بعد منتصف الليل.


ويقوم ببطولة مسلسل "البرنس" الفنان محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، روجينا، دنيا عبد العزيز، نور اللبنانية، سلوى عثمان، احلام الجريتلي، نجلاء بدر" وعدد أخر من نجوم الوسط الفني.

وتدور أحداث المسلسل حول عدد من الإخوات وتحدث بينهم عدد من المناوشات بسبب الميراث.

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