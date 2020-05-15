قطارات إضافية.. ننشر استعدادات النقل لإجازة عيد الفطر





كشف مركز البحوث الفلكية، أن يوم السبت 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأحد 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى هذا تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر من يوم السبت وحتى الثلاثاء، وتستعد وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لاستقبال عيد الفطر المبارك بتوفير قطارات إضافية لنقل المواطنين إلي محافظاتهم لاحتفال بالعيد.





6 قطارات إضافية





كشف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن هيئة السكك الحديدية توفر 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس خلال عيد الفطر، كما تقوم الهيئة بتشغيل 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلي 4 يونيه.





أضاف كامل، أن إجمالي عدد القطارات العاملة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري 766 قطارا، كما أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها طبقا لقرارات مجلس الوزراء لتوافق مع ما يقره المجلس.





سوق السوداء





أكد الوزير، أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد بتنفيذ الإجراءات التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل من خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة.





أضاف الوزير، أن استمرار التصدي لركوب الركاب للقطارات بدون تذكرة، وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة للجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملك للشعب، مضيفا أن هناك انتظام في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع.





شبابيك جديدة





أوضح الوزير، أن هيئة السكة الحديد تخطط لزيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك وتركيب أكشاك، وتوفير 130 منفذ لتصبح عدد المنافذ لحجز التذاكر بعدد 801 منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول 20% من المقاعد المكيفة تسهيلا علي جمهور المسافرين منع الزحام أمام الشبابيك.





وأعلن وزير النقل والمواصلات، عن تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بداية من يوم 28 مايو حتي يوم 10 يونيو، لاستيعاب الزيادة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك.





116 قطارا





كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن إجمالي التشغيل الإضافي المقرر من القطارات والعربات خلال إجازة عيد الفطر المبارك يتضمن تشغيل 116 قطار بالإضافة إلى 490 عربة علاوة بإجمالي 139 ألف مقعد.





أضاف الوزير، إنه يتم إضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان للمسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد الكثيفة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.





كما شدد الوزير على تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة





إلغاء الإجازات





قرر الوزير، إلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، وإلغاء إجازات قطاع النظافة والأمن الإداري بشركة النظافة والخدمات المتكاملة لهيئة السكك الحديدية، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار اليوم من خلال الخطوط الساخنة للهيئة.





كما وجه الوزير، بزيادة عدد شبابيك وأكشاك التذاكر وزيادة الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر للأعداد المتزايدة من الركاب.



