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تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "فلانتينو" والقتوات الناقلة له

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تعرض قناة "dmc" الحلقة الـ22 من مسلسل "فلانتينو"،في تمام الساعة الـ6:30 مساء،والذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام وبجانبه عدد من الفنانين.



ويقوم النجم عادل إمام ببطولة مسلسل فلانتينو برفقة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز إلى جانب بعض النجوم الواعدة وعلى رأسهم حمدي الميرغني الذي حقق نجاحا كبيرا، إلى جانب القدية داليا البحيري، التي تقوم بدور الفتاة المحبة لـ "الزعيم" وتزوجها سرا، وهو ما كشف قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة.

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فلانتينو الحلقة 20 حمدي الميرغني

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