أمين "البحوث الإسلامية": الإحسان إلى اليتامى ليس ماديًا فقط

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.





وتناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة "الإحسان إلى اليتيم"، قائلًا: إن الإحسان إلى اليتامى من أهم الأمور وأعلاها شأنًا، حيث لا تقوم بهذه الفضيلة إلا النفوس الأبية التي ترى الحق وتسعى إليه، وقد أمر الله عزو جل بالإحسان إلى اليتيم في كتابه الكريم في أكثر من موضع، وحثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبيّن ثواب المحسنين إلى اليتامى.





وأضاف عياد، أن الإحسان إلى اليتامى في الإسلام ينطلق من أسس ثابته تُستمد من القواعد الكلية للإسلام، فالإحسان إلى اليتامى لا يتوقف على باعث الرحمة أو الشفقة، وإنما ينطلق من تعاليم الإسلام ككل.





وأوضح الأمين العام، أن الإحسان إلى اليتامى في الإسلام لا يقتصر على الإحسان المادي فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى الإحسان النفسي، والإحسان الروحي، مع مراعاة حقوق اليتيم المختلفة.





الأزهر في ذكرى النكبة: المجتمع الدولي يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني منذ 72 عامًا





يحل اليوم 15 مايو، الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية وإعلان الاحتلال الصهيوني قيام دولته المزعومة على الأراضي الفلسطينية، واحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 تجمعًا سكانيًّا، وتشريد حوالي 85 بالمائة من السكان الفلسطينيين للدول المجاورة لفلسطين وبعض الدول الأجنبية.





واكد الأزهر الشريف أن هذا اليوم يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لا يزال غافلًا أو متجاهلًا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ 72 عامًا، وأن العالم بأسره يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين المباركة، ورد الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المحتل الغاصب على جرائمه ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته ومقدساتنا العربية والإسلامية.وستبقي القدس عربية وستبقى قضيتها في قلوب العرب والمسلمين، وأن كل احتلال وغصب نهايته حتما إلي زوال مهما طال الزمن واشتد الكرب.



