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تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "لعبة النسيان" والقتوات الناقلة له

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تعرض قناة "لعبة النسيان" الحلقة الـ22 من مسلسل ""،في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويتم إعادته في تمام الساعة الـ8:00 مساء.



يقوم ببطولة مسلسل "لعبة النسيان" عدد من الفنان بجانب الفنانة دينا الشربيني،أحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم ومحمود قابيل.

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