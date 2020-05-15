تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "لعبة النسيان" والقتوات الناقلة له

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تعرض قناة "لعبة النسيان" الحلقة الـ22 من مسلسل ""،في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويتم إعادته في تمام الساعة الـ8:00 مساء.







يقوم ببطولة مسلسل "لعبة النسيان" عدد من الفنان بجانب الفنانة دينا الشربيني،أحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم ومحمود قابيل.

