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تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "لعبة النسيان" والقتوات الناقلة له
الجمعة 15/مايو/2020 - 05:38 م
مي مرسي
تعرض قناة "لعبة النسيان" الحلقة الـ22 من مسلسل ""،في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويتم إعادته في تمام الساعة الـ8:00 مساء.
يقوم ببطولة مسلسل "لعبة النسيان" عدد من الفنان بجانب الفنانة دينا الشربيني،أحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم ومحمود قابيل.
يقوم ببطولة مسلسل "لعبة النسيان" عدد من الفنان بجانب الفنانة دينا الشربيني،أحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم ومحمود قابيل.