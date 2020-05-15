الأهلي يحدد موعد تفعيل عقوبة صالح جمعة

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قرر مسؤواو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خصم جزء من مستحقات صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من شهر مايو الجاري.



يأتي ذلك بعدما تم توقيع غرامة مالية ضد اللاعب بسبب سخريته من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وجاء توقيع الغرامة من قبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بعد السخرية من مدرب الفريق، واللجوء لمواقع التواصل الأجتماعي والتحدث عن فريق الكرة أو أزمات كروية عبر منصّات التواصل الأجتماعي.



وكان جهاز الكرة حذر اللاعبين من هذا الأمر، بعدما أعلن لائحة جديدة للفريق تتعلق بالظهور الأعلامي والإعلاني وضرورة التنسيق مع مدير الكرة بشأن هذا الظهور كما تم خلال هذه اللائحة تحذير اللاعبين من السويشيال ميديا.