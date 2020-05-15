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كورونا يجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من نجمه الويلزي جاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من أن عقد النجم الويلزي ينتهي في صيف 2022.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العديد من التقارير أكدت أن نيوكاسل على إستعداد لدفع 53 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جاريث بيل في حال استحوذ صندوق الإستثمار السعودي على النادي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد قد يجبر ريال مدريد على بيع جاريث بيل بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يتطلع إلى خفض فاتورة أجور لاعبيه علمًا بأن بيل يحصل على راتب يصل إلى 14 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد قد يوافق على بيع جاريث بيل مجانًا في الصيف المقبل وذلك من أجل التخلص من راتبه الضخم.

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