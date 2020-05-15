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تعرف على موعد عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "ب 100 وش" والقتوات الناقلة له

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تعرض قناة "الحياة الحلقة الـ22 من مسلسل "ب 100 وش" في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعرض على قناة "الحياة" دراما وفي تمام الساعة التاسعة مساءً.





تقوم الفنانة نيللى كريم بأداء شخصية سكر في مسلسل ب 100 وش وبمشاركة مع الفنان آسر ياسين الذي يؤدى دور طاهر والذين يمتلكون كوافير يقومان من خلالا استقطاب الزبائن والنصب عليهم ويشاركهم في البطولة الفنان هشام سليم، وتتوسع عمليات النصب ليصبحوا مليونيرات، والجدير بالذكر أن أغنية تتر المسلسل اسمها مليونيرات ويغنيها فرقة الشعبية "المدفعجية".

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