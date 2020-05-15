علا رشدي ترتدي النقاب وأسر ياسين بلحية في"بـ100 وش"

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نشرت الفنانة علا رشدي صورة لها بالنقاب مع الفنان آسر ياسين وذلك من مشهد لهم في مسلسل ب100 وش وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت"رشدي" مرتدية نقاب أسود، علي الجانب ابآخر ظهر "آسر" مرتدياً جلباب وعمه وله لحيه طويله.



وعلقت "علا" علي الصوره قتئلة :"أخت العروسه وجوزها أحمد بيه فياض الله المستعان ومبروك للعروسين".





يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

