Advertisements

علا رشدي ترتدي النقاب وأسر ياسين بلحية في"بـ100 وش"

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

"

نشرت الفنانة علا رشدي صورة لها بالنقاب مع الفنان آسر ياسين وذلك من مشهد لهم في مسلسل ب100 وش وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت"رشدي" مرتدية نقاب أسود، علي الجانب ابآخر ظهر "آسر" مرتدياً جلباب وعمه وله لحيه طويله.

وعلقت "علا" علي الصوره قتئلة :"أخت العروسه وجوزها أحمد بيه فياض الله المستعان ومبروك للعروسين".


يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

أخبار تهمك

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ يوم

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

منذ حوالي 8 ساعات

أول إجراء من رئيس الوزراء لدعم طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره

منذ حوالي 9 ساعات

آخرهم مودة الأدهم.. 3 مشاهير بـ"تيك توك" في الزنزانة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف عن تفاصيل نارية في مفاوضاته مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يومين

موعد انتهاء كورونا.. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن الفيروس في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجئ القائد بقرار جديد

منذ أقل من ساعة

"خط مهم للعلاج".. مناشدة عاجلة للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

منذ حوالي 9 ساعات

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم منتخب مصر على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة

منذ حوالي 4 ساعات

الميركاتو الصيفي| تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم مصير شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

موعد انتهاء كورونا.. الحكومة توضح 7 حقائق بشأن الفيروس في مصر

آخرهم مودة الأدهم.. 3 مشاهير بـ"تيك توك" في الزنزانة

02:01 م

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

09:57 ص

هكذا ستكون النهاية.. الصحة توضح تفاصيل القضاء على كورونا

10:12 ص

"الإبراشي": هذا هو مخطط الإخوان للاستيلاء على أموال الزكاة

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟