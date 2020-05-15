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مفاجأة.. ساسي يحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك موقفه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض في الفترة القادمة.

وشهدت الفترة الأخيرة اهتمام العديد من أندية الدوري السعودي مثل الهلال والنصر وأندية أخرى من الدوري التركي بالتعاقد مع ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن أكد ساسي أنه لن يقوم بمناقشة العروض المقدمة له الفترة الماضية وأنه لا ينوي الرحيل عن الزمالك في الصيف وترك الأمر في يد إدارة النادي هي من تحسم مصيره.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد تمسكه بخدمات فرجاني ساسي ورفض رحيله نهائيا قبل انتهاء تعاقده مع الفريق.

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