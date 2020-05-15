الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن رحيل مصطفى فتحي

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن رحيل مصطفى فتحي نجم الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وشهدت الفترة الأخيرة وصول العديد من العروض لضم مصطفى فتحي في الصيف القادم.





ولكن أكد نادي الزمالك على عدم رحيل مصطفى فتحي عن الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الأبيض الشديدة له في الموسم القادم.





وينوي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الاعتماد على مصطفى فتحي في الموسم القادم نظرا لمستواه الفني المميز لذلك رفض فكرة رحيله في الصيف.



