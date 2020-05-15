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تعثر صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة متمسك بنجم خط وسط الفريق البرازيلي آرثر ميلو وأنه يرفض إدخاله في صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة أبلغ يوفنتوس الإيطالي بأنه لن يقحم آرثر ضمن الصفقة التبادلية المتعلقة بصفقة البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد عدد من لاعبين من الممكن أن يتم إدراجهم في الصفقة التبادلية وهم البرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي جان كلير توديبو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا خاصة أن يوفنتوس لا يمانع رحيل النجم البوسني.

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