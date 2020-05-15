حريق يلتهم سوبر ماركت بمدينة سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في محل سوبر ماركت بمدينة سوهاج، بسبب ماس كهربائي، وأتت النيران على معظم محتوياته.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم ثان سوهاج، بنشوب حريق في محل سوبر ماركت بشارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج.





انتقل إلى مكان الواقعة العميد حسام المصري، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لمحال الوحدات السكنية المجاورة.



