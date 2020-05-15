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"صحة مطروح" تعلن تشغيل الوحدة الصحية بحي الشروق 24 ساعة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
أعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أنه تيسيرا على المواطنين بدأت الوحدة الصحية بالكيلو 7 حى الشروق، فى التشغيل على مدار الـ 24 ساعة.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بشأن حاجة أهالى منطقة الكيلو 7 بمطروح بتشغيل الوحدة الصحية على مدار اليوم وليس فترة صباحية فقط، تيسيرا على الأهالى.

وأوضح عبدالغني، أنه يوجد قرار وزاري بالاكتفاء بتشغيل وحدة صحية فقط للعجز فى عدد الأطباء، وبعد الاكتفاء الفترة الماضية بالوحدة الصحية بالكيلو 4 نظرا لموقعها فى وسط المدينة تقريبا، ولكن تحقيقا لحاجة ومطلب أهالي الكيلو 7 بدأنا تشغيل الوحدة الصحية بها طوال اليوم لخدمة المواطنين من سكان الحى والمناطق المجاورة تيسيرا عليهم.

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