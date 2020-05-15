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سيلفا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم الإسباني ديفيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي وافق على تجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وأكدت صحيفة ذا تايمز البريطانية فإن اللاعب المخضرم سيجدد عقده مع السيتيزنز مبدئياً حتى نهاية الموسم الحالي بغض النظر عن التاريخ الذي ينتهي به.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا كان قد إنضم إلى المان سيتي في صيف 2010 قادمًا من فالنسيا مقابل مبلغ 29 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيلفا خاض مع الفريق 424 مباراة، سجل خلالها 74 هدف ومرر 134 تمريرة حاسمة وتوج خلالها بالعديد من البطولات.

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