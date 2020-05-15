بالأرقام.. ماذا قدم أحمد توفيق المُرشح للانتقال إلي الأهلي؟

دخل أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، دائرة اهتمام نادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر استعدادًا للموسم المقبل.





وانتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع أحمد توفيق للانضمام لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويتبقى فقط إنهاء الاتفاق مع إدارة بيراميدز لحسم الصفقة بشكل رسمي.





ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد توفيق لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل، خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر بمركز بالملعب كلاعب وسط وظهير أيمن وكذلك مدافع في بعض الأحيان، كما يمتلك خبرات كبيرة بحكم أنه كان لاعبًا سابقًا في الزمالك، لذلك يتحفز مسئولي القلعة الحمراء لضمه.





أرقام أحمد توفيق المرشح للانتقال إلي الأهلي

شارك أحمد توفيق في 106 مباراة بالدوري الممتاز خلال مشواره مع الزمالك، وسجل 3 أهداف، وصنع 5 أهداف، وحصل على 21 انذار، وتعرض للطرد مرة وحيدة، بينما خاض 20 مباراة بكأس مصر، وصنع هدف وحيد، وشارك في 3 مباريات بكأس السوبر المصري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





كما شارك "توفيق" في 40 مباراة مع الزمالك في البطولات الإفريقية، وسجل 4 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





أما مع فريق بيراميدز، خاض 18 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل هدف وصنع هدفين، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، بينما خاض 4 مباريات بكأس مصر وصنع هدف وحيد.





وشارك "توفيق" في 9 مباريات مع بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

توج أحمد توفيق مع الزمالك بلقب الدوري الممتاز (مرة وحيدة)، وكأس مصر (4 مرات)، وكأس السوبر المصري (مرة وحيدة)، كما صعد مع بيراميدز لنصف نهائي الكونفيدرالية هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.