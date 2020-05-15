بعد قليل.. عرض الحلقة ال22 من مسلسل "شاهد عيان"

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تعرض اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل" خيانة عهد" ل الفنانة يسرا، الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، وخاصة بعد تغير محور الأحداث من الصراع على المال ل الانتقام.



وتعرض الحلقة الثانية والعشرون الساعة السادسة والنصف، على قناة الحياة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا عبر شاشة "سي بي سي"، والإعادة في الخامسة والنصف صباحا.



ويشارك في بطولة مسلسل"خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، عبير صبري، حلا شيحه، بيومي فؤاد، خالد انور، خالد سرحان، جومانا مراد، هنادي مهنا.