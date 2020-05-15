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حقيقة إصابة محمد النني بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة إصابة محمد النني نجم نادي بشكتاش التركي ومنتخب مصر الأول بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي التركي أمس الخميس عن إصابة رئيسه وعدد من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل شهر من استئناف الدوري المحلي. 

وقال بشيكتاش في بيان "خضعنا الاربعاء 13 مايو لفحص جديد لكوفيد-19 لجميع اللاعبين، جهازنا الفني وموظفي بنيتنا التحتية. وبحسب النتائج تبين إصابة ثمانية أشخاص". 

وأضاف النادي بعدها أنّ رئيسه أحمد نور جيبي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، من دون أن يوضح ما إذا كان من بين الأشخاص الثمانية.

وقالت التقارير، أن النني نجم الفراعنة لم يتعرض للإصابة بوباء كورونا المستجد كما نقلت بعض الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية.

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