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الفنانة سوزان نجم الدين تتصدر تريند "تويتر" قبل انتهاء حلقتها في "رامز مجنون رسمي"
الجمعة 15/مايو/2020 - 06:19 م
مي مرسي
تصدر الفنانة سوزان نجم الدين تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذالك قبل انتهاء حلقتها في "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.
برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم بواسطة الإعلامية أروى وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس".
برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم بواسطة الإعلامية أروى وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس".