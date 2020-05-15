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الفنانة سوزان نجم الدين تتصدر تريند "تويتر" قبل انتهاء حلقتها في "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تصدر الفنانة سوزان نجم الدين تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذالك قبل انتهاء حلقتها في "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم بواسطة الإعلامية أروى وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس".

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