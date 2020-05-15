مسلسل البرنس الحلقة 22 | موعد العرض والقنوات الناقلة والتفاصيل

مسلسل البرنس الحلقة 22 ، اشتعلت أحداث المسلسل الذي يقدمه النجم محمد رمضان ويشاركه النجمة نور ونخبة من ألمع النجوم، بعدما عاد "رضوان" إلى النور وخروجه من السجن الذي قضى فيه 5 سنوات.





مسلسل البرنس الحلقة 22





ويترقب الجمهور مشاهدة مسلسل البرنس الحلقة 22 والمقرر عرضها اليوم الجمعة بعدما انتهت الحلقات السابقة بمفاجأة خلال مشهد جمع بين "رضوان" و"علا" التي تجسد دورها النجمة نور اللبنانية بعد غياب طويل عن الساحة المصرية.





علا ورضوان في مسلسل البرنس الحلقة 22





واختتمت الحلقات السابقة وقبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 22 بمشهد مؤثر ذات طابع رومانسي جمع بين "نور" ومحمد رمضان في منطقة مهجورة عقب خروجه، ليفصح لها أنه خرج للانتقام ولكن سيبحث عن ابنته ويؤمن مستقبلها أولا.





صدمة "نور" قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 22





وتعرضت النجمة نور اللبنانية لصدمة كبيرة عندما قالت لـ "رضوان" إنها تحبه وانتظرته 5 سنوات إلا أنه لم يهتم إلا بأخذ الثأر والبحث عن ابنته برغم تأكيدها الشديد له بحبها ليحضر أخيها ويطلب منها مصافحته في مفاجأة كبيرة من المخرج محمد سامي.





مفاجأة قبل عرض مسلسل البرنس الحلقة 22





أخبر "رضوان البرنس" نور اللبنانية التي تجسد شخصية "علا" بأنه طلب من اخيها العمل مع أحمد زاهر شقيقه والذي يؤدي ببراعة شخصية الشقيق الظالم "فتحي" من أجل الانتقام منه ومعرفة كل ما يقوم به.





موعد عرض مسلسل البرنس الحلقة 22 والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل البرنس الحلقة 22 اليوم الجمعة عبر قناة إم بي سي في الـ9 مساءًا، ويذاع على قناة دي إم سي في الـ7:45 مساءًا، ويعاد في الـ2 صباحا.



