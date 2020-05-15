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الفنانة سوزان نجم الدين تتصدر تريند "جوجل" قبل انتهاء حلقتها في "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تصدر الفنانة سوزان نجم الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذالك قبل انتهاء حلقتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تختلف فكرته عن السنوات السابقة حيث يقوم بمواجهة ضحيته وجها لوجه بدون "ماسك"، ويتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور.

وقدم رامز جلال عدد من برامج المقالب على مدار السنوات السابقة وكان أبرزهم برنامج "رامز واكل الجو"،"رامز ثعلب الصحراء"،"رامز عنخ آمون".

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