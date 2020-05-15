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موعد بث الحلقة 22 من مسلسل "شاهد عيان" لحسن الرداد

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:24 م
شاهد عيان
شاهد عيان
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل " شاهد عيان" ل الفنان حسن الرداد، الذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي 2020.

وتعرض الحلقة العشرون من مسلسل "شاهد عيان" في تمام الساعة السابعة على شاشة النهار، ويعرض على شاشة "صدى البلد" في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، ويذاع على قناة النهار دراما في تمام الساعة السادسة والنصف.

مسلسل " شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، وليد فواز، أحمد صيام، بسمة.

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