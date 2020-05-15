موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل "2 في الصندوق" لالميرغني و أوس أوس

Advertisements

تعرض اليوم قناة" أم بي سي مصر" حلقة جديدة من مسلسل"2 في الصندوق" ل نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني و أوس أوس الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة.



وتعرض الحلقة السادسة والعشرون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على أن تكون الإعادة على قناة " أم بي سي مصر 2".



وتدور أحداث مسلسل " 2 في الصندوق" في إطار كوميدي درامي لرحلة صعود من القمامة ل الزعامة.





مسلسل " 2 في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني و أوس أوس، بيومي فؤاد، انتصار، هايدي رفعت، نهى عابدين، رحاب الجمل.